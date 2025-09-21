Politique

Municipales à Grenoble : LFI fera cavalier seul au 1er tour en 2026 avec Allan Brunon

Municipales à Grenoble : LFI fera cavalier seul au 1er tour en 2026 avec Allan Brunon - DR

Comme dans d'autres grandes villes de France, La France Insoumise va se compter au 1er tour des élections municipales 2026.

Et Grenoble n'échappera pas à la règle.

Allan Brunon, ancien collaborateur parlementaire de Gabriel Amard, député de Villeurbanne dans le Rhône, et très investi chez les jeunes insoumis, sera la tête de liste du parti mélenchoniste dans la capitale des Alpes.

Initialement implanté à Charvieu-Chavagneux dans le Nord-Isère, le jeune militant a annoncé la nouvelle ce samedi aux côtés de la députée LFI Elisa Martin.

Alors que la succession d'Eric Piolle est très ouverte, Allan Brunon veut prendre un virage à gauche toute : "Nous avons estimé que dans le contexte politique, il faut de la radicalité".

S'il a attaqué le candidat de la droite Alain Carignon, le "Trump grenoblois", l'insoumis a aussi critiqué le bilan des écologistes, visant notamment la ZFE, la lutte contre le sans-abrisme ou encore le non-arrêt du jumelage avec Rehovot en Israël.

Mais avant de convaincre les Grenoblois, Allan Brunon va aussi devoir déjà rassembler les insoumis derrière lui. Certains regrettent son parachutage, d'autres craignent de perdre leur mandat en cas de rupture avec les Verts. D'ailleurs, aucun autre conseiller municipal LFI n'était présent à la conférence de presse du jour...

Il traîne également quelques casseroles à son actif, comme lorsqu'il s'était réjoui de la mort d'un militant du RN. Il est aujourd'hui visé par une plainte pour injure publique après avoir qualifiée de "députée néofasciste" la parlementaire RN du Rhône Tiffany Joncour.

plus qu'un parachutage le 22/09/2025 à 08:31
Manon01 a écrit le 22/09/2025 à 07h18

Avant de convaincre (clientélisme) les "musulmans" le Grenoblois...

c'est du charaputage

AlainBrugnon le 22/09/2025 à 08:13

Après Raphaël Arnault, on a encore une pépite de l'ultra gauche présentée par LFI

On oubliera pas sa violence verbale quand il perturbe un hommage à Philipine ou quand il veut interdire des meetings politiques.

Imaginez ses gens là au pouvoir ce qu'il pourrait faire ! Même Kim Jong 1 ou Trump seraient choqués

Brochette le 22/09/2025 à 07:57

Une "perle" de plus dans la brochette Boyard-Soudais-Arnault-Delogu....

Manon01 le 22/09/2025 à 07:18

Avant de convaincre (clientélisme) les "musulmans" le Grenoblois...

