Juge à Grenoble, elle est enlevée et séquestrée avec sa mère : les ravisseurs voulaient les cryptomonnaies de son mari

Retrouvées blessées ce vendredi matin à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, elles étaient séquestrées par des malfaiteurs qui réclamaient des cryptomonnaies.

Selon le Dauphiné Libéré, c'est un nouveau kidnapping sur fond de cryptomonnaies qui s'est produit en Isère.

Cette fois, c'est une magistrate grenobloise qui a été enlevée, car son mari est le dirigeant d'une société spécialisée dans les cryptos à Lyon.

Un groupe d'individus a fait irruption à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi vers 3h du matin.

Une demande de rançon a ensuite été envoyée, mais le montant n'a pas fuité.

La femme et sa mère ont été frappées, notamment au visage. Elles ont été retrouvées vivantes ce vendredi dans un box de Bourg-lès-Valence, puis hospitalisées.

Les enquêteurs recherchent activement leurs ravisseurs. Le parquet de Grenoble s'est dessaisi de l'affaire au profit de la JIRS de Lyon. Une communication officielle est attendue ce vendredi dans l'après-midi, avec une conférence de presse du procureur lyonnais Thierry Dran.