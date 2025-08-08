Maire agressé en Isère : le suspect interpellé, le parquet de Grenoble saisi de l'affaire

"L’agresseur du maire de Villeneuve-de-Marc a été interpellé ce matin. Je salue le travail rapide et efficace des gendarmes de l’Isère. Les violences contre nos élus sont intolérables et ne resteront jamais impunies", a indiqué le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, sur son compte X. Après deux jours de recherches, le suspect qui aurait agressé à l’arme blanche l’élu de la commune iséroise a été place en garde à vue. On ne sait pas encore où s'est déroulée l'interpellation.

L’agresseur du maire de Villeneuve-de-Marc a été interpellé ce matin. Je salue le travail rapide et efficace des gendarmes de l’Isère. Les violences contre nos élus sont intolérables et ne resteront jamais impunies. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 8, 2025

Rappelons que ce mercredi 6 août, Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc, a été attaqué au couteau devant chez lui, sous les yeux de son fils, par un individu. Suite à cela, il a dû être évacué en urgence absolue à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon pour soigner ses deux plaies au thorax. Des blessures qui lui ont causé 15 jours d’incapacité totale de travail.

L’agresseur n’est autre qu’un habitant de la commune, qui était en conflit depuis 2023 avec la municipalité. En cause, un mur et une partie de toiture d’une maison communale se seraient effondrés sur sa propriété.

À noter qu’une information judiciaire va être ouverte dans la journée au pôle criminel du tribunal judiciaire de Grenoble.