Un moment de silence et de solidarité est annoncé à Crémieu, ce dimanche à 15 heures, pour honorer la mémoire de Zaïa Binet. La marche, qui partira de l’Ehpad Jeanne-de-Chantal où la jeune femme travaillait comme aide-soignante, est organisée par sa famille et par le personnel de l’établissement.

Pour rappel, Zaïa Binet avait été retrouvée morte dans sa voiture en feu, le 19 novembre, dans une clairière à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Après plusieurs jours d’investigations, les soupçons des enquêteurs s'étaient dirigés vers son compagnon. Ce dernier, employé du crématorium de Bron dans l'agglomération lyonnaise, a reconnu les faits avant d’être mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire, le 23 novembre. Nicolas F. a expliqué avoir poussé Zaïa lors d'une dispute à son domicile de L'Isle-d'Abeau, puis aurait glissé le corps de la jeune femme dans une housse pour le brûler ensuite dans sa voiture et faire croire à un accident ou à un suicide.

Dans un communiqué, les proches de la victime invitent les participants de la marche blanche à venir vêtus de blanc, avec "une touche de violet, pour rappeler la lutte contre les féminicides."

Au sein de l’Ehpad, l’émotion reste vive. Les professionnels décrivent un établissement encore sous le choc, un collectif atteint dans sa cohésion, mais déterminé à soutenir la quête de vérité. L’Ehpad explique que "face à cette tragédie, les professionnels de l’établissement, bouleversés mais déterminés, se sont unis dans un seul et même combat : que justice soit rendue. La mémoire de Zaïa mérite la vérité, toute la vérité."

Le personnel souligne également son "attachement à un accompagnement respectueux des personnels et à la préservation d’un climat de recueillement," le temps que les conclusions de l’enquête soient connues. Dans un autre passage, l’équipe rappelle que le "drame qui a coûté la vie à notre collègue Zaïa a plongé l’ensemble du personnel [...] dans une douleur immense et un profond désarroi," précisant que chaque avancée judiciaire ravive "une blessure à vif."