Qui est Nicolas F., le colosse accusé d'avoir tué Zaïa Binet ?

Ce dimanche, Nicolas F., un habitant de Bourgoin-Jallieu âgé de 39 ans a été mis en examen pour meurtre sur conjoint puis écroué à la prison de Saint-Quentin-Fallavier.

Cet adepte de la musculation, à la carrure d'armoire à glace, a avoué avoir tué sa compagne Zaïa Binet à son domicile de l'Isle-d'Abeau, expliquant aux enquêteurs l'avoir vue mardi dans la journée, puis être allé chez elle en fin d'après-midi pour lui "faire une surprise". Surprise que la jeune aide-soignante n'avait pas appréciée, demandant à Nicolas F. de quitter les lieux. Furieux d'être repoussé, l'homme aurait alors fait chuter Zaïa, qui s'est tuée en heurtant le sol.

Le suspect a expliqué avoir alors lavé le corps ensanglanté de sa compagne et l'avoir glissé dans une housse pour le conduire jusqu'à une clairière à Saint-Marcel-Bel-Accueil, où il a incendié le véhicule avec Zaïa à l'intérieur, pour faire croire à un accident ou un suicide. Il est ensuite parti travailler au crématorium de Bron dans l'agglomération lyonnaise, où il se serait débarrassé d'un sac contenant les vêtements de la victime en le jetant dans un four crématoire.

Des explications qui ne collent pas aux constatations des enquêteurs

Sauf que le procureur de la République de Grenoble, Etienne Manteaux, l'a indiqué dimanche lors de sa conférence de presse, cette version de l'accusé ne satisfait pas les enquêteurs. Ces derniers estiment que l'appartement de Zaïa n'est peut-être pas le lieu du meurtre.

Car Nicolas F. confiait que le corps de la jeune femme originaire de Gap baignait dans une mare de sang après sa chute. Or, le passage du sol à la molécule blue star n'a permis de détecter aucun résidu de sang. Même si le sol est parfaitement nettoyé et lessivé, des traces sont normalement détectées.

Par ailleurs, même s'il faisait facilement deux fois voire trois fois le poids de Zaïa, le suspect a-t-il pu fracturer son crâne en la faisant seulement chuter au sol ?

"La version qu’il nous donne sur les conditions de la mort reste à l’heure d’aujourd’hui très hypothétique", a poursuivi le procureur à propos de "ce point d'interrogation".

Nicolas F. plaide une banale et courte dispute qui tourne mal avec une chute mortelle de la victime. Là encore, le parquet n'a pas été convaincu.

Lui raconte avoir été simplement éconduit alors qu'il tentait d'imposer sa présence au domicile de sa compagne. Mais Zaïa a-t-elle été exaspérée au point de mettre fin à la relation avec le Berjalien de 12 ans son aîné ? Ce qui aurait pu entraîner un déferlement de violences de la part d'un homme au physique impressionnant.

La nature de leur relation et ses possibles secrets doivent désormais être passés au peigne fin à l'occasion d'auditions de proches de Zaïa, mais aussi de Nicolas F., qui, selon certains témoignages, aurait été prévenu par la jeune femme que leur différence d'âge finirait par les séparer un jour...