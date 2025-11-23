Isère : le compagnon de Zaïa Binet mis en examen et écroué après la découverte du corps calciné de la jeune femme

À l’issue de 48 heures de garde à vue, le compagnon de Zaïa Binet a été mis en examen pour meurtre sur conjoint puis placé en détention provisoire à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, a annoncé le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteaux, lors d’une conférence de presse.

Originaire de Gap mais installée depuis plusieurs années à L’Isle-d’Abeau, Zaïa Binet, aide-soignante, avait été retrouvée morte, le corps entièrement calciné, mercredi matin dans une voiture en flammes. Les premiers éléments médico-légaux dévoilés par le procureur établissent que la victime présentait un crâne fragmenté, confirmant la violence des faits.

Âgé de 39 ans, habitant de Bourgoin-Jallieu et employé au crématorium de Bron, l’homme est désormais au cœur de l’enquête. Le magistrat a confirmé que les éléments recueillis au cours de la garde à vue ont conduit à sa mise en examen, suivie de son incarcération.

Le suspect a ainsi reconnu les faits lors de son audition, expliquant avoir poussé sa compagne dont la tête a lourdement heurté le sol à son domicile de L'Isle-d'Abeau.

Nicolas F. avait ensuite envoyé des messages et des SMS à sa place pour faire croire qu'elle était encore en vie, comme ce SMS à 3h du matin, quelques heures avant la macabre découverte. Dans ce message adressé à une amie, il faisait croire que Zaïa se trouvait en sa compagnie.

Il avait ensuite lavé le corps puis l'avait caché dans une housse et véhiculé jusqu'à la clairière où il a été retrouvé. Il était ensuite reparti à pied jusqu'à L'Isle-d'Abeau pour récupérer sa voiture, puis était revenu sur place pour l'incendier. Après cette nuit d'horreur, il était allé travailler à Bron.

L’enquête se poursuit sous l’autorité des juges d’instruction, tandis que l’émotion reste vive dans le Nord-Isère et dans les Hautes-Alpes, où la famille de Zaïa est très connue.