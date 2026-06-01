Fusillade à Grenoble : deux adolescents interpellés à Lyon, l’un suspecté d’être le tireur

L’enquête avance rapidement après la sanglante fusillade survenue à Grenoble.

Selon le Dauphiné Libéré, deux adolescents âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés ce vendredi 29 mai à Lyon, dans le cadre des investigations sur l’attaque armée perpétrée mardi soir avenue Rhin-et-Danube, dans le quartier Mistral.

Les deux suspects ont été interpellés dans le secteur de la gare de Lyon Part-Dieu.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé à la fusillade qui avait éclaté le 26 mai, lorsqu’un véhicule noir s’était arrêté face à un groupe de personnes rassemblées devant le 73 avenue Rhin-et-Danube, avant qu’un tireur n’ouvre le feu à plusieurs reprises avec une arme de calibre 9 mm.

L’attaque avait fait cinq victimes, toutes connues de la justice.

Un homme de 33 ans avait succombé à ses blessures malgré les tentatives de réanimation des secours. Trois autres hommes âgés de 24, 25 et 31 ans avaient été blessés sur place, tandis qu’un quatrième s’était rendu seul à l’hôpital après les tirs.

Une possible vengeance liée à un meurtre à Échirolles

Les enquêteurs privilégient notamment la piste d’une attaque de représailles.

La fusillade pourrait être liée au meurtre d’un adolescent de 16 ans, un tueur à gages présumé retrouvé criblé de balles puis partiellement brûlé dans une voiture incendiée à Échirolles, deux jours auparavant.

Des vidéos revendiquant cette exécution avaient circulé peu après les faits.

Selon les premiers éléments, l’un des deux mineurs interpellés à Lyon est soupçonné d’être l’auteur des tirs.

Placés en garde à vue, les deux adolescents devraient être présentés au parquet de la JIRS de Lyon, désormais chargée du dossier.