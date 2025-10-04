Voitures-radar Dexter : découvrez les routes de l'Isère sur lesquelles elles vont flasher

La préfecture a donc dévoilé les axes concernés dans le département. Il s'agit des autoroutes et grands axes isérois, notamment de l'agglomération de Grenoble.

Attention, ces voitures radars sont des appareils embarqués à bord de voitures banalisées, non signalées.

"Elles sont conduites par des gendarmes ou des policiers en uniforme ou par des salariés d’entreprises privées retenues par l’État dans le cadre de marchés publics. Les voitures radars contrôlent les véhicules qu’elles croisent (sauf en cas de présence d’un séparateur central) et ceux qui les doublent (jusqu’à trois voies sur sa gauche). Elles peuvent également être utilisées à l’arrêt, sur le bord des axes routiers. (...) La marge technique de ces radars est de 10 km/h pour les limitations de vitesse inférieures à 100 km/h et de 10% pour les limitations de vitesse supérieure à 100 km/h (contre 5 km/h et 5% pour les autres radars de contrôle de la vitesse) soit le double de celle des radars fixes", rappellent les services de l'Etat.