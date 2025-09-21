Faits Divers

Un randonneur fait une chute mortelle dans le massif du Vercors

Un randonneur fait une chute mortelle dans le massif du Vercors
Un randonneur fait une chute mortelle dans le massif du Vercors - DR PGHM 38

Le corps du malheureux a été retrouvé samedi.

Vendredi soir, les secours et les autorités avaient été prévenus par la compagne d'un randonneur originaire de Lyon. Ce dernier n'avait plus donné de nouvelles après sa balade dans le massif du Vercors, entre Montaud et le Bec de l'Orient.

Selon le Dauphiné Libéré, la voiture du randonneur âgé de 39 ans a été rapidement retrouvée. Mais le malinois déployé avec l'équipe cynophile n'est pas parvenu à pister sa trace.

Il a donc fallu attendre le lendemain et le renfort d'un chien de Saint-Hubert pour retrouver les bâtons du randonneur, et repérer son corps au pied d'une falaise.

Dans des circonstances encore inconnues et qu'une enquête devra déterminer, le Lyonnais a chuté sur une centaine de mètres. Son corps a été récupéré par hélicoptère. 

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
caton le 21/09/2025 à 12:50

ses chaussures étaient -elles adaptées au terrain ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Grenoble Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Grenoble Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.