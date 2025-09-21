Un randonneur fait une chute mortelle dans le massif du Vercors

Vendredi soir, les secours et les autorités avaient été prévenus par la compagne d'un randonneur originaire de Lyon. Ce dernier n'avait plus donné de nouvelles après sa balade dans le massif du Vercors, entre Montaud et le Bec de l'Orient.

Selon le Dauphiné Libéré, la voiture du randonneur âgé de 39 ans a été rapidement retrouvée. Mais le malinois déployé avec l'équipe cynophile n'est pas parvenu à pister sa trace.

Il a donc fallu attendre le lendemain et le renfort d'un chien de Saint-Hubert pour retrouver les bâtons du randonneur, et repérer son corps au pied d'une falaise.

Dans des circonstances encore inconnues et qu'une enquête devra déterminer, le Lyonnais a chuté sur une centaine de mètres. Son corps a été récupéré par hélicoptère.