Isère : le corps de l'homme porté disparu après une baignade dans le lac de Monteynard a été retrouvé

Mise à jour : Le corps de la victime a été retrouvé.

Article initial : D’importants moyens de secours ont été mobilisés dimanche 12 juillet au lac de Monteynard-Avignonnet, sur la commune de Treffort, après la disparition d’un baigneur de 68 ans originaire de l'agglomération lyonnaise.

L’alerte a été donnée vers 17h30 par une proche du sexagénaire. Alors qu’il se baignait au bord du lac, l’homme a disparu sous l’eau sans réapparaître.

Rapidement dépêchée sur place, une équipe de sauveteurs aquatiques du Service départemental d’incendie et de secours a entrepris des recherches dans le secteur. Malgré plusieurs heures d’intervention, aucune trace du baigneur n’a pu être retrouvée.

Les opérations ont finalement été suspendues à la tombée de la nuit. Elles doivent reprendre ce lundi 13 juillet avec l’intervention de plongeurs de la gendarmerie nationale.

Pour rappel, la baignade est interdite dans le lac de Monteynard-Avignonnet, même si elle est régulièrement pratiquée et souvent tolérée aux abords de la plage de Treffort.