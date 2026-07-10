Transports

Lyon-Grenoble : cinq jours sans train en plein week-end du 14-Juillet

Lyon-Grenoble : cinq jours sans train en plein week-end du 14-Juillet

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs de l’axe Lyon-Grenoble. Du 10 au 15 juillet, la circulation ferroviaire sera totalement interrompue à Bourgoin-Jallieu, entraînant la fermeture de l’une des lignes les plus fréquentées de la région en pleine période de départs en vacances.

Les usagers de la ligne Lyon-Grenoble vont devoir s’armer de patience.

À partir de 23 heures ce vendredi 10 juillet et jusqu’au mercredi 15 juillet à 5h30, aucun train ne circulera en gare de Bourgoin-Jallieu, provoquant une interruption totale du trafic entre Lyon et Grenoble pendant le week-end prolongé du 14-Juillet.

Cette coupure exceptionnelle est liée à un important chantier mené par SNCF Réseau.

Depuis le 15 juin, les équipes interviennent sur les voies 1 et 2 de la gare berjallienne afin de renouveler entièrement la plateforme ferroviaire. Une opération estimée à 3,5 millions d’euros, financée par SNCF Réseau, destinée à renforcer la fiabilité de l’infrastructure et à limiter les risques de dégradation pouvant affecter la régularité des trains.

Aucun train entre Lyon et Grenoble

Pour accélérer les travaux, SNCF Réseau a choisi de concentrer les moyens humains et techniques sur cinq jours.

Conséquence directe : plus aucun train ne pourra circuler en gare de Bourgoin-Jallieu, entraînant l’interruption de la liaison Lyon-Grenoble durant toute la période.

Une situation particulièrement pénalisante alors que de nombreux voyageurs s’apprêtent à partir en vacances ou à profiter du pont du 14-Juillet.

Pour rejoindre Lyon depuis Bourgoin-Jallieu, les voyageurs devront emprunter des autocars de remplacement. Le trajet devrait dépasser l’heure de voyage.

Entre Lyon et Grenoble, la SNCF propose deux solutions : un itinéraire de contournement via Chambéry ou des parcours combinant train et bus.

Les liaisons entre Grenoble et Saint-André-le-Gaz resteront toutefois assurées.

Malgré les désagréments, SNCF Réseau assure que cette opération est indispensable pour garantir la sécurité et la performance de la ligne à long terme. Un argument qui ne convaincra sans doute pas les milliers d’usagers contraints de modifier leurs plans en plein chassé-croisé estival.

Tags :

TER Lyon-Grenoble

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