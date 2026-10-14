Grenoble-Lyon : 110 millions d'euros de travaux annoncés par la SNCF pour réduire les retards des TER

La SNCF reconnaît les dysfonctionnements de la ligne Grenoble-Lyon. En déplacement à Grenoble ce mercredi, Jean Castex n'a pas hésité à qualifier cette liaison de "malade" devant les élus et les représentants des associations d'usagers.

Les chiffres de l'entreprise illustrent les difficultés rencontrées quotidiennement par les voyageurs : 20% des TER enregistrent un retard d'au moins cinq minutes.

L'état des infrastructures constitue l'une des principales causes de ces perturbations. Selon la SNCF, près de 40% des retards sont liés à des problèmes concernant notamment les rails, les aiguillages ou les passages à niveau.

Les voies entre Grenoble et Voiron entièrement renouvelées en 2027

Pour améliorer la situation, SNCF Réseau prévoit d'investir 110 millions d'euros supplémentaires d'ici 2031. Cette enveloppe fait suite aux plus de 43 millions d'euros déjà engagés entre 2023 et 2025.

Parmi les principales opérations annoncées figure le renouvellement complet des voies entre Grenoble et Voiron, programmé courant 2027. Ce chantier représente à lui seul un investissement de 12 millions d'euros.

Mais Jean Castex insiste sur la nécessité de multiplier les interventions pour obtenir des résultats durables. Le PDG de la SNCF défend ainsi "une somme d'actions" destinées à "améliorer la régularité et la robustesse" de la liaison.

Ces opérations ne seront toutefois pas sans conséquences pour les voyageurs. "Ces travaux auront un impact sur le fonctionnement de la ligne mais sont indispensables", a prévenu Jean Castex.