Grenoble : des joueurs de football amateur visés par des tirs de paintball après un match

La fin de match a été particulièrement mouvementée samedi soir au stade Vercors, dans le quartier Teisseire à Grenoble.

Vers 21h30, alors que la rencontre entre le FC Allobroges Asafia et Hauts Lyonnais venait de s’achever, plusieurs jeunes extérieurs aux deux équipes auraient fait irruption à proximité du terrain avant de tirer avec des lanceurs de paintball en direction des joueurs.

Plusieurs joueurs touchés

Les organisateurs ont immédiatement fait évacuer les joueurs vers les vestiaires.

Aucune blessure grave n’a été signalée, mais plusieurs personnes ont été atteintes par les projectiles. Dallas Belgherze indique notamment au Dauphiné Libéré avoir reçu un tir à l’abdomen.

Selon le club, les faits n’auraient duré qu’une trentaine de secondes. Les motivations des auteurs restent inconnues.

"Le FC2A condamne fermement et sans aucune réserve ces actes graves. De tels comportements sont totalement incompatibles avec les valeurs du football, du sport et du respect des personnes", a réagi la direction du club.

Les faits ont été signalés à la police et le président du FC2A doit déposer plainte lundi. Le club envisage également de renforcer la sécurité autour de ses prochaines rencontres, éventuellement avec l’appui d’une société spécialisée.