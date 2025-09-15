Le projet immobilier de Tony Parker à Villard-de-Lans retoqué par la préfecture !

Ce lundi, le préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a annoncé qu'il rejetait le projet immobilier de Tony Parker pour Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors. En sa qualité de préfet coordonnateur du massif des Alpes, Georges-François Leclerc, devait se prononcer sur "Ananda Resort", le projet du président de l'ASVEL porté avec la communauté de communes du Vercors.

Selon le représentant de l'Etat, l'objectif de construire 99 suites et appartements pour un total de 700 lits dans une station iséroise qui peine à faire le plein depuis des années à cause de son enneigement en chute libre est "manifestement excessif au regard de l'offre actuelle et de l'équilibre en matière de ressources naturelles".

Le projet global comprenait la construction de 17 597 m2 de surface de plancher dont 8 397 m2 étaient prévus pour la construction des suites-appartement, le reste de la surface étant destiné à des équipements sportifs, des commerces et services liés aux sports et loisirs de montagne.

Le préfet de PACA reconnaît que des évolutions ont été apportés au projet de Tony Parker, mais que l'opposition reste toujours très importante sur place, citant "des avis et observations formulées par les services de l'État et par les personnes publiques associées, dont la mission régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'autorité environnementale, le conseil scientifique du parc naturel régional du Vercors et la commission espaces et urbanisme du comité du massif des Alpes", ainsi que la participation de la population par référendum local par voie électronique au printemps dernier.

Cet avis négatif ne signifie pas la fin du projet immobilier de Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors, car Tony Parker et la communauté de communes du Vercors peuvent encore soumettre "un projet amélioré". Ou même attaquer la décision devant la justice administrative.

Une voix s'est élevée ce lundi après cette annonce pour soutenir TP. Il s'agit du député RN de l'Isère Alexis Jolly. Selon lui, "refuser un projet structurant revient à condamner Villard-de-Lans au déclin. La France est sclérosée et malade de sa bureaucratie et des écolos qui bloquent tous les projets de développement économique et affaiblissent la Nation".

Pour rappel, l'ancien basketteur star avait racheté en 2019 la société de remontées mécaniques de Villard-de-Lans. Depuis, son projet touristique et immobilier se heurte à la colère des locaux, qui le trouvent démesuré et inapproprié au massif en perte de vitesse face au réchauffement climatique.