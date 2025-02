Grenoble : une grenade explose dans un café, de nombreux blessés graves

Mise à jour à 12h35 : Le parquet JIRS de Lyon s'est saisi de l'affaire aux dépends du parquet de Grenoble.

Article initial : Ce mercredi soir vers 20h, un individu est entré dans un café associatif du 16 rue Claude-Kogan dans le quartier du Village-Olympique. Armé d'une Kalachnikov, il a jeté une grenade avant de prendre la fuite.

L'engin a provoqué une violente explosion dans l'établissement qui a été soufflé, faisant 12 blessés parmi les hommes présents. Six d'entre eux ont été classés en urgence absolue selon la préfète de l'Isère Catherine Seguin.

Selon le parquet, aucune piste n'est écartée. La plus probable reste celle du règlement de comptes. L'homme qui a utilisé la grenade est activement recherché.

"Je condamne fermement cet acte lâche et criminel, a réagi la préfète. Merci aux forces de sécurité et aux services de secours et du SAMU pour leur mobilisation exceptionnelle dans ce contexte difficile. A ma demande, les CRS ont été immédiatement déployés, en appui des forces de l'ordre, pour sécuriser le quartier".

Eric Piolle a de son côté annoncé "suivre la situation de près. La Ville apportera son concours comme elle le fait toujours".

Le ministre isérois de la Santé Yannick Neuder doit se rendre ce jeudi au chevet des blessés au CHU de Grenoble. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, avait lieu programmé en amont un déplacement à Grenoble ce vendredi. Maintenu, il aura forcément une autre résonance.