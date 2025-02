Grenoble : Eric Piolle refuse les tests anti-drogue pour sa municipalité

Gérald Darmanin, Alain Carignon, Thomas Sotto, politiques et journalistes ont demandé au maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle s’il s’appliquerait sa suggestion de faire tester les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement. Et ainsi savoir si sa propre majorité municipale et son conseil étaient irréprochables vis-à-vis de la drogue.

Le nouveau ministre de la Justice Gérald Darmanin a déclaré dans l’émission C à Vous : "Il faut le faire [les tests] sur l’intégralité de son conseil municipal, car Monsieur Piolle ne lutte pas contre la drogue. Je l’ai vu pendant quatre ans en tant que ministre de l’Intérieur".

L’édile grenoble a répondu par la négative au Dauphiné : "Je ne vais pas tester mon conseil municipal".

Le soupçon lancé contre les dirigeants qui avait pour objet de montrer que les cercles du pouvoir étant atteints, la légalisation se justifie, se retourne partiellement contre son auteur. Le désir de transparence qu’il exprime n’atteint pas le conseil municipal de Grenoble qu’il préside.

Ce débat dans le contexte d’une situation très tendue de la ville dans ce domaine ou la délinquance violente explose a suscité une forte grogne des grenoblois qui sont en attente d’actions pour les protéger.